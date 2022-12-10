Кудерметова: пыталась здороваться с украинками, они каждый раз молчат. Больше не тревожу

Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала об отношениях с украинскими спортсменками на корте.

«Сталкивалась ли с давлением после февральских событий? Меня, как и других российских теннисистов, не допустили до нескольких турниров. Если оставить это за скобками, лично со мной такого не происходило. Хотя живут переживания, что сейчас начнутся неудобные вопросы, различные провокации. Есть ещё момент с отношением некоторых украинских теннисисток. В туре со мной здороваются все, кроме них. Я пару раз пыталась здороваться, но раз они каждый раз молчат, решила их больше не тревожить. Тоже перестала», — приводит слова Кудерметовой Бизнес Online.

Ранее Вероника Кудерметова впервые в карьере с бельгийкой Элисе Мертенс выиграла парный Итоговый турнир WTA. В одиночном разряде россиянка не смогла пробиться на это соревнование.