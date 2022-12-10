Кудерметова: после февраля Мертенс стали звонить и задавать провокационные вопросы
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Россиянка Вероника Кудерметова рассказала о взаимоотношениях с бельгийкой Элисе Мертенс, с которой она выиграла парный Итоговый турнир WTA.
«Да, после февраля Элисе Мертенс стали звонить корреспонденты и задавать провокационные вопросы. Но каждый раз она отвечала, что не собирается прекращать играть со мной. Объясняла она это тем, что я не поменялась из-за политической обстановки и осталась таким же человеком, каким была вчера. А раз так, зачем наш дуэт должен прекращать играть?
Как мы сыгрались с ней? Мы договорились играть вместе ещё в прошлом году и собирались начать ещё до Уимблдона. Но из-за Олимпиады перенесли наше сотрудничество на год. В итоге у нас сложился пазл, всё получилось», — цитирует Кудерметову Бизнес Online.
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