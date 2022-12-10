«Турнир, на котором мне не нужно играть». Ник Кирьос критически высказался о Кубке Дэвиса

Финалист Уимблдона-2022, 22-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, по какой причине не принял участие в прошедшем розыгрыше Кубка Дэвиса – 2022. Сборная Австралии без Кирьоса дошла до финала, где проиграла Канаде.

«Особенной чертой Кубка Дэвиса были домашние и выездные матчи. Сейчас турнир потерял свой шарм. Это уже не Кубок Дэвиса. Это турнир, на котором мне не нужно играть», — приводит слова Кирьоса французский журналист Кентен Мойне в своих социальных сетях.

Прошлый сезон стал для австралийца одним из самых успешных. На его старте он вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть сезона, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» — это произошло на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, обыграв по пути россиянина Даниила Медведева.