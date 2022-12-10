Берреттини: считаю себя одним из топ-игроков. У меня есть шансы выиграть «Шлем»

Итальянский теннисист Маттео Берреттини поделился мыслями о перспективах выиграть турнир «Большого шлема».

«Считаю себя одним из топ-игроков. Конечно, моя цель – вернуться в топ-10, а дальше посмотрим. До операции я находился на своей лучшей позиции в рейтинге, был шестым в мире. Я знаю, что это мой уровень и что я могу туда вернуться. И почему бы не подняться выше?



Знаю, что у меня есть шансы выиграть «Шлем». Я уже был к этому близок, и, конечно, это моя цель. Очевидно, что в первую очередь нужно думать о здоровье, потому что без него играть сложно. Но если ты здоров, то, конечно, хочешь выигрывать «Большие шлемы», «Мастерсы», далеко проходить на самых важных турнирах. И я считаю, что на это способен», — цитирует Берреттини Sportskeeda.