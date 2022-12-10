Кудерметова: на Олимпиаде в Токио получила психологическую травму

Победительница Итогового турнира WTA в паре Вероника Кудерметова поделилась мыслями о выступлении на Олимпийский играх — 2020.

– На Олимпиаде вы остановились в шаге от бронзовой медали в паре с Еленой Весниной. Комментируя ваше выступление, Шамиль Тарпищев сказал, что по итогам игр вы получили психологическую травму. Это так?



– Я не видела это заявление, но согласна с ним. В теннисе принято считать, что титул Большого шлема почётнее любой олимпийской медали. Я и сама так считала раньше. Но когда я приехала в Токио и погрузилась в эту атмосферу, загорелась желанием выиграть медаль. Она у нас лежала прямо на ладошечке, но в этом тяжелейшем матче за третье место у нас её забрали…



При малейшем воспоминании об Олимпиаде мне становилось плохо. Были мысли «А вдруг это моя последняя Олимпиада? Вдруг нас не допустят до следующих?», — приводит слова Кудерметовой Бизнес Online.