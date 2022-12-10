Свёнтек: я очень много работала, чтобы добиться таких результатов в сезоне

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о результатах этого сезона.

«Трудно выделить что-то одно, потому что, помимо того, что я становилась лучше в теннисе и росла как игрок, я росла как личность. Этот год показал мне, что действительно могу справиться с большим давлением, более серьёзными проблемами, чем я представляла, и что я могу быть стабильной даже на самом высоком уровне. Я очень много работала, чтобы добиться таких результатов в сезоне», — приводит слова Свёнтек Life & Leisure.

По ходу прошедшего сезона 21-летняя Свёнтек завоевала восемь титулов в одиночном разряде, в том числе выиграла «Ролан Гаррос» и US Open. Помимо этого, полька стала первой теннисисткой с 2013 года, которая сыграла минимум в 10 финалах за сезон. Также Ига стала пятой теннисисткой, выигравшей не меньше восьми трофеев за сезон в одиночном разряде в XXI веке.