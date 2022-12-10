Рублёв в паре с Берреттини уступил в финале выставочного турнира в Эр-Рияде

Российский теннисист Андрей Рублёв в тандеме с итальянцем Маттео Берреттини уступил дуэту поляка Хуберта Хуркача и швейцарца Доминика Штефана Штрикера в финале выставочного турнира в Эр-Рияде.



Встреча завершилась со счётом 7:6 (10:8), 3:6, 1:0 [10:7].



Продолжительность встречи составила 1 час 38 минут.

Напомним, в полуфинале пара Рублёва и Берреттини оказались сильнее пары австрийца Доминика Тима и немца Александра Зверева. Хуркач и Штрикер обыграли пару австралийца Ника Кирьоса и грека Стефаноса Циципаса.

Напомним, ранее россиянин Даниил Медведев вышел в финал мужского одиночного разряда на этом же турнире. В финале соревнований Даниил Медведев сразится с американцем Тейлором Фритцем.



Призовой фонд турнира в Эр-Рияде составляет $ 3 млн.