Рублёв в паре с Берреттини уступил в финале выставочного турнира в Эр-Рияде
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Российский теннисист Андрей Рублёв в тандеме с итальянцем Маттео Берреттини уступил дуэту поляка Хуберта Хуркача и швейцарца Доминика Штефана Штрикера в финале выставочного турнира в Эр-Рияде.
Встреча завершилась со счётом 7:6 (10:8), 3:6, 1:0 [10:7].
Продолжительность встречи составила 1 час 38 минут.
Напомним, в полуфинале пара Рублёва и Берреттини оказались сильнее пары австрийца Доминика Тима и немца Александра Зверева. Хуркач и Штрикер обыграли пару австралийца Ника Кирьоса и грека Стефаноса Циципаса.
Напомним, ранее россиянин Даниил Медведев вышел в финал мужского одиночного разряда на этом же турнире. В финале соревнований Даниил Медведев сразится с американцем Тейлором Фритцем.
Призовой фонд турнира в Эр-Рияде составляет $ 3 млн.
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