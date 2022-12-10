Медведев проиграл Фритцу в финале выставочного турнира в Эр-Рияде

Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение в финале на выставочном турнире в Саудовской Аравии. Соперником Медведева был американский теннисист Тейлор Фритц. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Дириях-Арена» на хардовом покрытии.
Фритц оказался сильнее россиянина со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:3). Американский теннисист выполнил девять подач навылет, допустил три двойные ошибки и не создал ни одного брейк-пойнта. У Даниила Медведева десять эйсов, одна двойная ошибка на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из девяти.
Напомним, в полуфинале соревнований Даниил Медведев обыграл швейцарца Стэна Вавринку, а Тейлор Фритц в 1/2 финала оказался сильнее британца Кэмерона Норри.
Призовой фонд турнира в Эр-Рияде составляет $ 3 млн.
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