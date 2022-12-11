Даниил Медведев прокомментировал поражение от Фритца в финале турнира в Эр-Рияде

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мыслями о поражении в финале выставочного турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Он уступил американцу Тейлору Фритцу со счётом 6:7, (5:7), 6:7 (3:7). По ходу матча Медведев не реализовал девять брейк-пойнтов.
«Во-первых, поздравляю Тейлора. Уверен, это был потрясающий матч. Поздравляю тебя и твою команду. Отличный матч. В следующий раз я обязательно постараюсь быть тем, кто сможет реализовывать брейк-пойнты, потому что я думаю, что это очень важно в наших матчах.
С нетерпением жду встречи с тобой в туре. Надеюсь, в следующем году будет больше побед и меньше поражений в финалах. Спасибо команде, что были со мной, и, конечно, спасибо всем, кто поддерживал из дома», — сказал Медведев на церемонии награждения.
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