Фритц рассказал, почему смог победить Медведева в финале выставочного турнира
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Американский теннисист Тейлор Фритц поделился эмоциями от победы над россиянином Даниилом Медведевым в финале выставочного турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Он одолел своего соперника на двух тай-брейках — 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).
«Поздравляю Даниила с отличным турниром. В прошлый раз, когда мы играли, он победил и сказал мне, что я играл лучше в первом сете. В этот раз всё было наоборот. У Медведева было преимущество, и мне очень повезло. Несколько важных мячей сыграли определяющую роль в этом матче, — цитирует Фритца Eurosport.
Напомним, в полуфинале соревнований Даниил Медведев обыграл швейцарца Стэна Вавринку, а Тейлор Фритц в 1/2 финала оказался сильнее британца Кэмерона Норри. Призовой фонд турнира в Эр-Рияде составляет $ 3 млн.
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