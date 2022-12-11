Виландер — о новом сезоне: никогда не видел столько претендентов на победу в ТБШ

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер поделился ожиданиями от предстоящего сезона.
«Конечно, мне очень понравился турнир в Саудовской Аравии. Ты ничего не ожидаешь от игр, матчи выставочные, но это было невероятно. Ребята, которые играли в Эр-Рияде, создали отличную конкуренцию. Уровень интенсивности действительно высок. К тому же они играют за большие деньги. Думаю, этот турнир будут проводить и в будущем.
Вероятно, следующий сезон — один из самых интересных в мужском теннисе за очень, очень долгое время с 19-летним Карлосом Алькарасом в качестве первой ракетки мира и 37-летним Рафой Надалем на втором месте. Также есть Новак Джокович, голодный как никогда. В середине рейтинга так много игроков, которые могут выиграть турниры «Большого шлема». Никогда не видел столько претендентов на победу в мэйджорах», — приводит слова Виландера Eurosport.
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