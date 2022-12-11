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Монфис рассказал, чем удивил Свитолину на первом свидании

Монфис рассказал, чем удивил Свитолину на первом свидании
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Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал о своём увлечении и первом свидании с украинской спортсменкой Элиной Свитолиной.

«Я годами изучаю магию: иллюзии, ментализм. У меня буквально всегда с собой колода игральных карт, люблю показывать кому-либо фокусы. Я думаю, что это мой внутренний мечтатель — моя любовь удивлять людей. Кстати, когда я говорю, что моё первое свидание с моей женой Элиной было волшебным, я не шучу: я сделал для неё карточный фокус за ужином. Почти уверен, что именно это и стало определяющим моментом», — приводит слова Монфиса Tennis up to date.

Ранее стало известно, что Монфис пропустит Открытый чемпионат Австралии — 2022. Игрок использует защищённый рейтинг, позволяющий спортсменам, пропускающим турниры по уважительной причине, набрать очки за турниры, сыгранные год назад. Монфис сообщил, что не хочет ещё упасть в рейтинге.

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