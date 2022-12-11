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Арина Соболенко опубликовала новое фото со своим бойфрендом

Арина Соболенко опубликовала новое фото со своим бойфрендом
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Пятая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях новое фото со своим бойфрендом, бывшим хоккеистом сборной Беларуси, а ныне тренером уфимского «Салавата Юлаева» Константином Кольцовым.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

В сезоне-2022 24-летняя Соболенко третий раз в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Такого результата она добилась на Открытом чемпионате США. На остальных мэйджорах Соболенко показала следующие результаты: на Australian Open она дошла до четвёртого круга, на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») — до третьего, а Уимблдонский турнир пропустила ввиду решения организаторов отстранить российских и белорусских спортсменов. Также Арина дошла до финала Итогового турнира WTA, в котором проиграла французской теннисистке Каролин Гарсии.

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