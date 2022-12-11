Арина Соболенко опубликовала новое фото со своим бойфрендом

Пятая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях новое фото со своим бойфрендом, бывшим хоккеистом сборной Беларуси, а ныне тренером уфимского «Салавата Юлаева» Константином Кольцовым.
Фото: из личного архива Арины Соболенко
В сезоне-2022 24-летняя Соболенко третий раз в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Такого результата она добилась на Открытом чемпионате США. На остальных мэйджорах Соболенко показала следующие результаты: на Australian Open она дошла до четвёртого круга, на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») — до третьего, а Уимблдонский турнир пропустила ввиду решения организаторов отстранить российских и белорусских спортсменов. Также Арина дошла до финала Итогового турнира WTA, в котором проиграла французской теннисистке Каролин Гарсии.
- 11 декабря 2022
-
10:51
-
10:36
-
10:32
-
10:12
-
09:34
-
09:17
-
05:47
- 10 декабря 2022
-
22:05
-
19:17
-
14:53
-
14:35
-
13:51
-
13:16
-
12:47
-
12:15
-
11:49
-
11:31
-
11:22
-
10:32
-
10:18
-
10:16
-
09:17
- 9 декабря 2022
-
21:56
-
21:24
-
17:52
-
17:50
-
16:09
-
15:25
-
14:44
-
13:58
-
13:47
-
12:30
-
12:20
-
12:18
-
11:54