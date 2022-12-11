Даниил Медведев и Андрей Рублёв нарисовали забавные портреты друг друга. Фото
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Организаторы выставочного турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) попросили российских теннисистов – чемпиона US Open – 2021 Даниила Медведева и олимпийского чемпиона 2020 года в миксте Андрея Рублёва — нарисовать портреты друг друга. Результаты творческих трудов россиян были представлены публике.
Финалы турнира в Эр-Рияде прошли вчера, 10 декабря. Медведев боролся за титул с первой ракеткой США Тейлором Фритцем. Россиянин проиграл со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (3:7). Рублёв в паре с итальянцем Маттео Берреттини проиграл финал в парном разряде тандему Хуберт Хуркач (Польша)/Доминик Штефан Штрикер (Швейцария) со счётом 6:7 (8:10), 6:3, [7:10].
Отметим, что за победу в Эр-Рияде Фритц получил $ 1 млн, Медведев за полуфинал — $ 500 тыс.
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