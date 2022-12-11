Зверев — об итогах выставочного турнира: рад, что сыграл с Медведевым и остальными

Немецкий теннисист Александр Зверев высказался о своём выступлении на выставочном турнире в Саудовской Аравии.
«Я доволен, что в четверг сыграл два матча. Рад, что могу соревноваться на таком уровне и играть с Даниилом и остальными. Конечно, первый сет прошёл не очень хорошо, но этого следовало ожидать. Но во втором сете я был доволен уровнем и тем, как я двигался. Это показывает, что я иду в правильном направлении. Знаю, что впереди ещё длинный путь.
Для меня это была очень позитивная поездка. И в спортивном плане в том числе, потому что я увидел, на каком я уровне, и понял, что нога достаточно восстановилась, чтобы я соревновался с этими парнями. Но ещё эта поездка показала, что впереди много работы. В целом я доволен тем, как всё прошло. Рад двигаться вперёд и жду того, что ждёт впереди», — цитирует Зверева Sportskeeda.
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