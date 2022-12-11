Тейлор Фритц выставил пост после победы над Медведевым в финале турнира в Эр-Рияде

Американский теннисист Тейлор Фритц опубликовал новую запись в социальных сетях после победы на выставочном турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В финале он одолел представителя России Даниила Медведева — 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).
«Чемпион! Этот год был как настоящая мечта, спасибо всем за поддержку на протяжении сезона, пришло время немного потренироваться, увидимся в Австралии в 2023-м», — написал американец в социальных сетях.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ТЕЙЛОРА ФРИТЦА
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ТЕЙЛОРА ФРИТЦА
В финальной встрече Фритц выполнил девять подач навылет, допустил три двойные ошибки и не создал ни одного брейк-пойнта. Напомним, в матче 1/2 финала американец оказался сильнее британца Кэмерона Норри. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Дириях-Арена» на хардовом покрытии. Призовой фонд турнира в Эр-Рияде составил $ 3 млн.
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