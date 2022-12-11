Алькарас: все хотят встретиться с №1. После победы на US Open я превратился в мишень

Победитель Открытого чемпионата США и первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас высказался об итогах сезона.
«Для меня это мечта. Если честно, я так часто думаю об этом сезоне, о своем нынешнем положении и все еще не могу в это поверить. Я думаю: «Это правда? Я №1 в мире?». Я как во сне. Однажды придется это осознать.
У меня было так много турниров, что не осталось времени, чтобы на 100% переварить US Open. Конечно, мне было очень приятно. Могу лишь сказать, что ничего не изменилось.
Безусловно, все хотят победить №1. Я почувствовал, что после US Open превратился в мишень и все захотели встретиться со мной на корте. Я должен быть к этому готов», — цитирует Алькараса Arab News.
Напомним, испанец не смог принять участие в Итоговом турнире, поскольку получил травму на «Мастерсе» в Париже. На данный момент, Алькарас проходит процесс восстановления от повреждения.
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