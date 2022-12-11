Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас: все хотят встретиться с №1. После победы на US Open я превратился в мишень

Алькарас: все хотят встретиться с №1. После победы на US Open я превратился в мишень
Комментарии

Победитель Открытого чемпионата США и первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас высказался об итогах сезона.

«Для меня это мечта. Если честно, я так часто думаю об этом сезоне, о своем нынешнем положении и все еще не могу в это поверить. Я думаю: «Это правда? Я №1 в мире?». Я как во сне. Однажды придется это осознать.

У меня было так много турниров, что не осталось времени, чтобы на 100% переварить US Open. Конечно, мне было очень приятно. Могу лишь сказать, что ничего не изменилось.

Безусловно, все хотят победить №1. Я почувствовал, что после US Open превратился в мишень и все захотели встретиться со мной на корте. Я должен быть к этому готов», — цитирует Алькараса Arab News.

Напомним, испанец не смог принять участие в Итоговом турнире, поскольку получил травму на «Мастерсе» в Париже. На данный момент, Алькарас проходит процесс восстановления от повреждения.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022