Испанский тренер покинул академию, где тренируется Рублёв, и тепло попрощался с Андреем

Испанский тренер Абрахам Гонсалес-Хименес, в течении последних шести с лишним лет входивший в штаб Андрея Рублёва, опубликовал пост в соцсетях, в котором объявил об уходе из теннисной академии 4 Slam Tennis в Барселоне, в которой тренируется россиянин.

Испанец тепло попрощался с российским теннисистом.

«Было по-настоящему приятно наблюдать за тем, как ты рос до одного из лучших игроков мира. Я использую весь этот опыт и всё, чему я научился, будучи с тобой и с твоей незаменимой командой. Также надеюсь, что дал тебе что-то, что поможет тебе в будущем.

Впереди новая глава в моей жизни и новый вызов, который я принимаю с большим энтузиазмом и желанием. В чём, я уверен, мы будем едины с тобой (с Рублёвым — прим. «Чемпионата»), как всегда были раньше, с улыбкой на лице. Спасибо тебе ещё раз за всё. Я бесконечно благодарен», — написал Гонсалес-Хименес.

Андрей Рублёв в прошедшем сезоне-2022 завоевал четыре титула. Россиянин победил на турнирах в Марселе, Дубае, Белграде и Хихоне.