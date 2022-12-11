«Хочу быть таким же, как она». Алькарас — о Свёнтек

Победитель Открытого чемпионата США и первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас высоко отозвался об игре первого номера рейтинга WTA, польской теннисистки Иги Свёнтек.
«Я знаю, что у неё был невероятный год, она побила рекорд по самой длинной победной серии (в ХХI веке, 37 выигранных матчей подряд — прим. «Чемпионата»). Это потрясающе.
Я хочу быть таким же, как она, сохранить свой первый номер. Но я думаю, что это почти невозможно. Я потеряю его, но задача состоит в том, чтобы вернуть его себе и оставаться на вершине столько, сколько получится», — сказал Алькарас в интервью Arab News.
Напомним, Алькарас не смог принять участие в Итоговом турнире, поскольку получил травму на «Мастерсе» в Париже. Сейчас продолжает проходить процесс восстановления от повреждения.
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