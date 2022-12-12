«Это всегда большая мечта». Джокович — об олимпийском золоте

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович заявил, что мечтает выиграть для Сербии золотую олимпийскую медаль. Также спортсмен вспомнил, как уступил немцу Александру Звереву в полуфинале Игр в Токио.
«Олимпийская медаль, особенно золотая — это всегда большая мечта. Я много раз пересматривал свой матч со Зверевым в Токио, пытаясь понять, что пошло не так. До этого момента я играл великолепно, но чувствовал, что выдыхаюсь как морально, так и физически», — сказал Джокович в интервью RTS.
Джокович четыре раза принимал участие в Олимпийских играх. Его лучшим достижением на них является бронзовая медаль, завоёванная в Пекине в 2008 году.
В этом году 35-летний Новак Джокович выиграл Уимблдон, Итоговый турнир ATP, а также три трофея уровня ATP.
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