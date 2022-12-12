Виландер: Джокович — явный фаворит Australian Open, дальше Медведев и Надаль

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер поделился ожиданиями от Открытого чемпионата Австралии — 2023.
«Я предполагаю, что в Австралию Новак Джокович приедет очень, очень голодным до победы, его будет очень трудно обыграть. Считаю Ноле явным фаворитом, поставлю его перед Медведевым, который лучше всего играет на харде, и Надалем, защищающим титул.
Джоковича может подвести лишь слишком сильное желание проявить себя, доказать после всего случившегося с ним в Австралии год назад, что этот турнир – его дом», — приводит слова Виландера Eurosport.
Действующим обладателем титула Australian Open является испанец Рафаэль Надаль, который в финале в пяти сетах одолел российского теннисиста Даниила Медведева.
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