Виландер: Джокович — явный фаворит Australian Open, дальше Медведев и Надаль

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер поделился ожиданиями от Открытого чемпионата Австралии — 2023.

«Я предполагаю, что в Австралию Новак Джокович приедет очень, очень голодным до победы, его будет очень трудно обыграть. Считаю Ноле явным фаворитом, поставлю его перед Медведевым, который лучше всего играет на харде, и Надалем, защищающим титул.

Джоковича может подвести лишь слишком сильное желание проявить себя, доказать после всего случившегося с ним в Австралии год назад, что этот турнир – его дом», — приводит слова Виландера Eurosport.

Действующим обладателем титула Australian Open является испанец Рафаэль Надаль, который в финале в пяти сетах одолел российского теннисиста Даниила Медведева.