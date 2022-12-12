Циципас показал, какую сборную поддерживает на чемпионате мира по футболу

Греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал новую запись в социальных сетях. Игрок выложил фотографию в футболке сборной Аргентины.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СТЕФАНОСА ЦИЦИПАСА

«Вперёд, Аргентина!» — написал Циципас.

Сборная Аргентины вышла в полуфинал мундиаля, где ей предстоит встретиться с Хорватией. Другую пару 1/2 финала составят Франция и Марокко.

24-летний Стефанос Циципас является профессионалом с 2016 года. За свою карьеру он завоевал девять трофеев уровня ATP. В этом сезоне грек дошёл до полуфинала Australian Open, до четвёртого круга «Ролан Гаррос», до третьего круга Уимблдонского турнира, а также вылетел в первом матче Открытого чемпионата США.

Циципас выиграл трофеи на турнирах в Монте-Карло и на Мальорке. На Итоговом турнире ATP грек не сумел выйти в плей-офф, проиграв на стадии группового этапа Андрею Рублёву и Новаку Джоковичу.