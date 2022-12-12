Даниил Медведев: не буду заставлять своих детей делать что-либо, но расскажу о теннисе
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал об эмоциях от рождения дочери и планах на будущее.
«Я не хочу заставлять своих детей что-либо делать. Буду показывать им жизнь. Хочу точно показать им разные виды спорта, которые мне нравятся: теннис, футбол. Но, может быть, их не увлечёт спорт. Тогда расскажу им о разных музеях, искусстве, певцах. Понятия не имею. Но я с нетерпением жду таких моментов, потому что эта глава моей жизни несёт особенное значение. Я — отец. Жду, что получу от этой роли», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира в Саудовской Аравии.
На выставочном турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) россиянин дошёл до финала, где на двух тай-брейках уступил представителю США Тейлору Фритцу.
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