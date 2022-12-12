«Может, буду тренироваться в Европе». Юниорка Зайцева — о планах на будущее в WTA

Российская теннисистка Ксения Зайцева рассказала, планирует ли тренироваться за границей.

«Нравится тренироваться в Москве. Александр Сергеевич как раз открывает филиалы Академии Островского в Дорстене в Германии, планируется в Дубае. Не знаю, что будет дальше, но сейчас я тренируюсь в Москве. Может, буду тренироваться в Европе, может, нет. Посмотрим, какая будет ситуация, какие условия. Но ни в одной европейской или американской академии не была, нет такого опыта. Всегда тренировалась в Москве. Принцип ли это? Мы считаем, что нужно ехать тренироваться не в академию, а к конкретному тренеру. А пока все мои тренеры в Москве. И не планирую ехать в какую-то академию ради академии. Считаю, должна тренироваться с тем тренером, который мне подходит. Пока же в поиске», – сказала Зайцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полное интервью с юниоркой Ксенией Зайцевой на «Чемпионате» читайте завтра, 13 декабря, в 8:00