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Виктория Азаренко показала, как готовит пиццу с подросшим сыном Лео

Виктория Азаренко показала, как готовит пиццу с подросшим сыном Лео
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко опубликовала в социальных сетях милое фото с подросшим сыном Лео. В декабре мальчику исполнится шесть лет.

В кадре Азаренко с сыном и любимым псом вместе готовят пиццу. «Воскресный вечер», — подписала фото Виктория.

Фото: из личного архива Виктории Азаренко

Теннисистка родила сына от своего тогдашнего бойфренда Билли Маккига в Лос-Анджелесе (США). Пара рассталась летом 2017 года, после чего начались судебные разбирательства касательно опеки над ребёнком. Из-за этого Виктория пропустила остаток сезона 2017 года. Судебные разбирательства продолжились в 2018 и 2019 годах.

Для Азаренко сезон-2022 завершён, она не сумела отобраться на Итоговый чемпионат WTA. Её лучшим результатом в текущем году является полуфинал турнира WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика).

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