Организаторы Australian Open — 2023 объявили первых обладателей уайлд-кард
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Организаторы Открытого чемпионата Австралии – 2023 объявили первых обладателей уайлд-кард. Ими стали французские теннисисты – 137-я ракетка мира, 18-летний Люка Ван Аш и 109-й номер рейтинга, 20-летняя Диан Парри.
Отметим, что Ван Аш ранее выиграл свой первый турнир серии «Челленджер». Это произошло 4 декабря на грунтовом покрытии в Португалии.
Ван Аш и Парри получили приглашения по программе обмена между французской и австралийской федерациями.
Ван Аш будет дебютировать в основной сетке турнира «Большого шлема», Парри же выступит на Australian Open во второй раз.
Australian Open — 2023 пройдёт c 16 по 29 января. У мужчин действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, у женщин – завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.
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