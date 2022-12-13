«Мы на них не надеемся». Юниорка рассказала, сложно ли сегодня получать приглашения на тур

Российская теннисистка Ксения Зайцева рассказала о сложностях получения приглашений на турниры в современных реалиях.



«Сложно ли российскому юниору в сложившихся условиях получить уайлд-кард? Если Александр Островский (руководитель академии Островского — прим. «Чемпионата») проведёт турнир, где бы он был директором, тогда так возможно получить карту. Мы на них не надеемся. Так что всё сама», – сказала Зайцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.



Полное интервью с юниоркой Ксенией Зайцевой на «Чемпионате» читайте 13 декабря, в 8:00.