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«Не продаём последние штаны, но сложно». Мама перспективной юниорки — о жизни в туре

«Не продаём последние штаны, но сложно». Мама перспективной юниорки — о жизни в туре
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Мама российской теннисистки Ксении Зайцевой рассказала о финансовых сложностях семьи, связанных с карьерой дочери. Зайцева-старшая отметила,, что сложности есть, однако семья с ними способна справиться.

«Очень сложно, но пока сами справляемся. Федерация иногда помогает. Мы с папой очень надеемся, что когда-нибудь нам воздастся. Мы средний класс, не продаём последние штаны, но, конечно, основная часть дохода уходит на Ксению. Ещё маленькой она сказала: «Я буду играть в теннис. Если можешь, помоги, иначе не мешай — всё равно буду играть». Подумалось: куда же вкладывать, как не в своих детей?» – сказала мама юниорки Зайцевой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полное интервью с юниоркой Ксенией Зайцевой читайте на «Чемпионате» 13 декабря с 8:00.

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