Жабер получила награду Карен Кранчке «За спортивное мастерство»

Финалистка двух турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира представительница Туниса Онс Жабер впервые в своей карьере получила награду Карен Кранчке «За спортивное мастерство» по итогам 2022 года. Она вручается игроку за спортивное благородство и честную игру (фэйр-плей), за профессионализм на корте и популяризацию тенниса вне его.
Награда была учреждена в 1978 году в честь австралийки Карен Кранчке, умершей годом ранее от сердечного приступа, и вручается путём голосования среди других спортсменок WTA-тура.
Среди предыдущих лауреатов премии были такие теннисистки, как Петра Квитова, Ана Иванович, Линдсей Дэвенпорт, Крис Эверт и Ивонн Гулагонг-Коули.
На прошедшем открытом чемпионате США – 2022 Жабер дошла до финала, где уступила первой ракетке мира из Польши Иге Свёнтек (1) со счётом 2:6, 6:7 (5:7). Для Онс это был второй финал турнира «Большого шлема» подряд. По пути к финалу US Open Жабер обыграла Мэдисон Бренгл (США), Элизабет Мандлик (США, WC), Шелби Роджерс (США, 31), Веронику Кудерметову (Россия, 18), Айлу Томлянович (Австралия) и Каролин Гарсию (17).
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