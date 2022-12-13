«Без вас это было бы невозможным». Свёнтек — о признании игроком года

Первая ракетка мира, чемпионка «Ролан Гаррос» и US Open 2022 года Ига Свёнтек опубликовала пост в соцсетях, в котором высказалась о признании игроком 2022 года по версии WTA.

«Для меня большая честь присоединиться к многим невероятным игрокам и замечательным людям, которые на протяжении многих лет получали эту награду… Спасибо за признание и за вашу поддержку. 2022 год был потрясающим. Без вас это было бы невозможным», — написала Свёнтек.

В этом сезоне 21-летняя Ига Свёнтек выиграла Открытый чемпионат Франции и Открытый чемпионат США, а также шесть турниров уровня WTA. На Итоговом турнире в Форт-Уэрте (США) она в полуфинале проиграла белорусской теннисистке Арине Соболенко со счётом 2:6, 6:2, 1:6.