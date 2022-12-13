«Мы готовы». Дарья Касаткина опубликовала фото в форме сборной Аргентины

Восьмая ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала в социальных сетях фото из лифта в форме сборной Аргентины.

Напомним, аргентинцы поборются с хорватами за выход в финал чемпионата мира – 2022 по футболу, который проходит в Катаре. Встреча состоится сегодня, 13 декабря, в 22:00 мск.

«Мы готовы. Номер горячей линии 107», — подписала фото Касаткина, добавив эмодзи «огонь».

Фото: из личного архива Дарьи Касаткиной

На снимке также присутствует серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов россиянка Наталья Забияко.

25-летняя Касаткина является победительницей шести турниров WTA. В прошедшем сезоне Дарья продемонстрировала свой лучший результат в карьере на турнирах «Большого шлема» — дошла до полуфинала на «Ролан Гаррос».