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Элина Свитолина показала, чем занимается во время сна новорождённой дочери. Фото

Элина Свитолина показала, чем занимается во время сна новорождённой дочери. Фото
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в социальных сетях фото из тренажёрного зала. В кадре Свитолина занимается на велотренажёре.

«Пока Скай спит», — подписала снимок Свитолина.

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

Напомним, в середине октября Свитолина и её супруг, бывшая шестая ракетка мира, француз Гаэль Монфис впервые стали родителями. У пары родилась дочь, которую назвали Скай.

28-летняя Свитолина — чемпионка 16 турниров на уровне WTA. Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — полуфиналы Уимблдона и US Open в 2019 году. В последний раз Элина выходила на корт 24 марта, когда проиграла британке Хитер Уотсон со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (4:7) во втором круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

«Надеюсь, я буду крутым папочкой». Как Свитолина и Монфис празднуют рождение дочери «Надеюсь, я буду крутым папочкой». Как Свитолина и Монфис празднуют рождение дочери
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