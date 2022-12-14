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Виктория Азаренко отреагировала на выход сборной Аргентины с Месси в финал чемпионата мира

Виктория Азаренко отреагировала на выход сборной Аргентины с Месси в финал чемпионата мира
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко отреагировала на выход сборной Аргентины по футболу в финал чемпионата мира – 2022, который проходит в Катаре. Азаренко является давней поклонницей лидера аргентинцев Лионеля Месси.

В полуфинале Аргентина встречалась со сборной Хорватии. Матч завершился победой аргентинцев со счётом 3:0. Счёт в матче открыл именно Месси с пенальти, назначение которого вызвало споры общественности. Позднее дубль в ворота Хорватии оформил Хулиан Альварес.

«Вамос!» — написала Азаренко в своих социальных сетях.

За титул чемпионов мира сборная Аргентины сразится с победителем матча Франция (действующие чемпионы) – Марокко.

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