Ренне Стаббс считает, что награду «Возвращение года» должна была получить Дарья Савилл

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде, комментатор, австралийка Ренне Стаббс выразила несогласие с решением WTA, которые вручили награду «Возвращение года» немке Татьяне Марии. Стаббс считает, что награду должна была получить австралийская теннисистка российского происхождения Дарья Савилл.
«Люблю Татьяну Марию, но в 2021-м она играла полгода после рождения второго ребёнка. Как бы я её ни обожала, Дарья Савилл заслужила эту награду.
В начале этого года она была № 421 после того, как пропустила весь 2021-й из-за очередной операции, и закончила его на 53-й строчке. Она вообще не играла в прошлом году», — написала в своих социальных сетях Стаббс.
Дарья Гаврилова (девичья фамилия теннисистки) с 2018 года была помолвлена с австралийским теннисистом Люком Савиллом. В декабре 2021 года состоялась их свадьба, после чего Гаврилова сменила фамилию и стала выступать в Туре под именем Дарья Савилл.
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