Елена Веснина рассказала о своих ритуалах перед матчами
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Российская теннисистка Елена Веснина, трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде рассказала о своих ритуалах перед играми. Теннисистка проводит на своей странице в социальных сетях рубрику «Вопрос – ответ».
«Стараюсь побыть одна по мере возможности. В наушниках музыка любимая, интересная книга и очень хорошая разминка перед выходом на корт», — ответила Веснина.
Отметим, что официально профессиональную карьеру Елена не завершила и ещё может вернуться на турниры WTA. Последний матч россиянки состоялся на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония), где она завоевала серебряную медаль в миксте вместе с Асланом Карацевым, уступив в финале в трёх сетах другой российской паре — Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублёв.
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