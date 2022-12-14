Вероника Кудерметова рассказала, почему проводит предсезонную подготовку в Казани

Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала о подготовке к следующему сезону в родном городе — Казани.
«Конечно, мне его (Сергея Демехина — тренер и муж Вероники. — Прим. «Чемпионата») не хватает. Но сейчас я в Казани с семьёй, с бабушкой, дома. Мне комфортно находиться здесь. Тренировочный процесс от этого не страдает. Не думаю, что я приеду и всё будет совсем плохо. У меня четыре с половиной недели на подготовку, и, конечно, я могла бы провести их все в Америке. Но я же хочу побыть дома, побыть с родными. Желание быть на Родине не стирается», — сказала Кудерметова в интервью для You-Tube канала «Теннисный рай».
Вероника Кудерметова стала победительницей Итогового турнира WTA в парном разряде, который прошёл в городе Форт-Уэрт (штат Техас, США). Россиянка и бельгийская теннисистка Элисе Мертенс, напарница россиянки, обыграли представительниц Чехии Барбору Крейчикову и Катержину Синякову со счётом 6:4, 2:6 [11:9].
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