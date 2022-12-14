Янник Синнер: это был неудачный год, но по большей части могу гордиться тем, что я сделал

15-я ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер подвёл итоги сезона и назвал цель на следующий год.

«Это был тяжёлый сезон для меня, у меня были небольшие проблемы во многих турнирах. Но с другой точки зрения я сыграл много игр, получив более стабильные результаты. Это был неудачный год, но по большей части я могу гордиться тем, что я сделал.

С тренером мы усердно работаем с физической точки зрения, и теперь начнётся самый важный для нас этап — зимняя подготовка. Я убеждён, что моё тело будет сильнее. Также с технической точки зрения у нас будет возможность всё больше и больше настраивать и больше автоматизировать идеи, над которыми мы работали в этом году.

В следующем году я хочу вернуться на Итоговый турнир. Буду стараться пропускать как можно меньше крупных турниров», — цитирует Синнера Sportskeeda.