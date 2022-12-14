Руне — о награде «Новичок года»: это очень много значит. Я усердно работал весь год

11-я ракетка мира, 19-летний датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал завоевание награды «Новичок 2022 года» от Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
«Я очень рад, что меня наградили «Новичком года», это очень много значит. Я очень усердно работал весь год, чтобы добиться как можно большего успеха, и очень приятно видеть, что мои коллеги голосовали за меня, так что это много значит. Просто не могу дождаться 2023 года, и, надеюсь, это будет ещё один замечательный год», — приводит слова Руне пресс-служба ATP.
Прошедший сезон Руне начинал со 103-й строчки рейтинга ATP. В начале мая Хольгер выиграл дебютный титул на уровне ATP – соревнования категории 250 в Мюнхене (Германия). После чего сенсационно дошёл до четвертьфинала «Ролан Гаррос». В конце октября датчанин стал лучшим на турнире ATP-250 в Стокгольме (Швеция). Под конец сезона Руне неожиданно выиграл «Мастерс» в Париже (Франция), в финале победив 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.
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