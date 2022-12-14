«Потрясающий персонаж». Британский боксёр Джошуа — о Кирьосе

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе, британский боксёр Энтони Джошуа прокомментировал эмоциональное поведение австралийского теннисиста Ника Кирьоса.
Джошуа, который в этом году наблюдал за игрой Кирьоса на Уимблдоне, вспомнил, как австралиец зачастую давал волю эмоциям, когда на корте что-то шло не так.
«Я не думаю, что людям это не нравится (эмоции Кирьоса. — Прим. «Чемпионата»), я пришёл к выводу, что, если вы никогда не испытывали этого, вы не сможете это понять. Так что я не думаю, что те, кто не был в его ситуации, не любят это, просто они не поймут этого.
Я не большой фанат тенниса, но я смотрел его матчи на Уимблдоне. Потрясающий персонаж, мне нравится его характер, но я подумал: «О, этот парень немного сумасшедший», — приводит слова Джошуа Tennis World USA.
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