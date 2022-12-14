Рафаэль Надаль прокомментировал первую в карьере награду любимого игрока болельщиков

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль отреагировал завоевание первой в истории награды любимого игрока болельщиков от Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
«Я очень счастлив достичь этого, чувствую себя прекрасно. Не могу не отблагодарить вас всех за поддержку, которую я получаю в каждом отдельном городе и на турнирах по всему миру. Это много для меня значит, поэтому я с нетерпением жду 2023 года, чтобы снова поделиться множеством положительных моментов. До скорого!» — приводит слова Надаля прес-служба ATP.
Отметим, что с 2000 года данную награду получили лишь три теннисиста – 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер (19 раз подряд), двукратный победитель ТБШ, бывшая первая ракетка мира россиянин Марат Сафин (дважды) и трёхкратный чемпион «Ролан Гаррос», бывшая первая ракетка мира бразилец Густаво Куэртен.
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