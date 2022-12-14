Кудерметова — о парном разряде: следующий сезон я буду играть с русской девочкой

Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, что в следующем сезоне она будет выступать в парном разряде с российской теннисисткой. Ранее Кудерметова выступала в паре с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс.
«Жив ли сейчас тандем с Элисе Мертенс? Нет, он на время спрятался (смеётся). Следующий сезон я буду играть с русской девочкой. Пусть пока все догадываются с кем. В следующем году хотим больше сконцентрироваться на одиночном, но в паре я планирую сыграть на всех турнирах «Большого шлема», «Мастерсах» и каких-то WTA-500», — сказала Кудерметова в интервью для You-Tube канала «Теннисный рай».
Вероника Кудерметова стала победительницей Итогового турнира WTA в парном разряде, который прошёл в городе Форт-Уэрт (штат Техас, США). Россиянка и бельгийская теннисистка Элисе Мертенс обыграли представительниц Чехии Барбору Крейчикову и Катержину Синякову со счётом 6:4, 2:6 [11:9].
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