Netflix представил первый тизер документального сериала о закулисье тенниса в 2022 году
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Cтриминговый сервис Netflix представил первый тизер документального сериала о теннисе, который выйдет под названием Break Point.
Отмечается, что премьера сериала состоится 13 января. Создатели планируют первые шесть серий выпустить до старта Australian Open – 2023, а потом по ходу года выйдут ещё шесть эпизодов.
Видео доступно на официальном YouTube-канале Netflix.
Производством сериала занялась компания Box To Box Films, а исполнительным продюсером стал Джеймс Гэй-Рис, стоящий за популярным сериалом «Formula 1. Драйв выживания». Съёмки начались с Открытого чемпионата Австралии – 2022.
В съёмках Break Point принимали участие грек Стефанос Циципас, австралиец Ник Кирьос, белоруска Арина Соболенко, американец Тейлор Фритц и другие.
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