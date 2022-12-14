Netflix представил первый тизер документального сериала о закулисье тенниса в 2022 году

Cтриминговый сервис Netflix представил первый тизер документального сериала о теннисе, который выйдет под названием Break Point.

Отмечается, что премьера сериала состоится 13 января. Создатели планируют первые шесть серий выпустить до старта Australian Open – 2023, а потом по ходу года выйдут ещё шесть эпизодов.

Видео доступно на официальном YouTube-канале Netflix.

Производством сериала занялась компания Box To Box Films, а исполнительным продюсером стал Джеймс Гэй-Рис, стоящий за популярным сериалом «Formula 1. Драйв выживания». Съёмки начались с Открытого чемпионата Австралии – 2022.

В съёмках Break Point принимали участие грек Стефанос Циципас, австралиец Ник Кирьос, белоруска Арина Соболенко, американец Тейлор Фритц и другие.