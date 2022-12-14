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Дарья Касаткина: появилась у меня недавно мечта. Хочу развивать спорт в своей стране

Дарья Касаткина: появилась у меня недавно мечта. Хочу развивать спорт в своей стране
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Восьмая ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась амбициозными планами на будущее.

«Появилась у меня недавно мечта. Или цель, называйте как хотите. После завершения своей профессиональной карьеры (а может быть, и во время) всерьёз заняться благотворительностью. Помочь тому, что я люблю всем сердцем и что сейчас так сильно страдает и молит о помощи. Я хочу развивать спорт, спорт в моей стране. Создавать хорошие условия, сделать спорт доступным, чтобы родителям не приходилось постоянно ломать голову, где занять денег или в какой город уехать, чтобы их ребёнок мог продолжить заниматься любимым спортом.

Когда я думаю об этом, внутри меня разгорается огонь, а значит – я к этому приду. Я очень надеюсь, что к тому времени никто не будет мешать людям делать хорошие и полезные дела, а на прилавки спортивных магазинов вернутся хорошие и качественные бренды, чтобы осуществить мечту стало проще.

Дай бог, лет через 10 буду вам тут скидывать фотки нового построенного футбольного манежа или теннисного корта в какой-нибудь региональной школе. Прорвёмся», — написала Касаткина в своих социальных сетях.

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