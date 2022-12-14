Вторая ракетка Польши сдал ещё одну положительную допинг-пробу

Польский теннисист Камиль Майхшак (77-й в рейтинге АТР) вновь сдал положительную допинг-пробу, сообщает издание Rzeczpospolitą.
По информации СМИ, в пробе, которую Майхшак сдал 9 декабря антидопинговому агентству Польши, тоже обнаружили запрещённые вещества – причём не те, которые были в трёх положительных пробах от октября и ноября. Информацию о них Камиль раскрыл сам и заявил, что сознательно не нарушал антидопинговый кодекс. Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA) в данный момент наложило на поляка временное отстранение.
Новая положительная допинг-проба значительно усложнила стратегию защиты Майхшака. Ему грозит не менее четырёх лет дисквалификации.
Отметим, что 26-летний Майхшак является второй ракеткой Польши после полуфиналиста Уимблдона-2021 Хуберта Хуркача.
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