Вторая ракетка Польши сдал ещё одну положительную допинг-пробу

Польский теннисист Камиль Майхшак (77-й в рейтинге АТР) вновь сдал положительную допинг-пробу, сообщает издание Rzeczpospolitą.

По информации СМИ, в пробе, которую Майхшак сдал 9 декабря антидопинговому агентству Польши, тоже обнаружили запрещённые вещества – причём не те, которые были в трёх положительных пробах от октября и ноября. Информацию о них Камиль раскрыл сам и заявил, что сознательно не нарушал антидопинговый кодекс. Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA) в данный момент наложило на поляка временное отстранение.

Новая положительная допинг-проба значительно усложнила стратегию защиты Майхшака. Ему грозит не менее четырёх лет дисквалификации.

Отметим, что 26-летний Майхшак является второй ракеткой Польши после полуфиналиста Уимблдона-2021 Хуберта Хуркача.