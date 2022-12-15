Apple+ выпустит документальный фильм про Беккера. В съёмках участвовали Борг и Джокович

Стриминговая платформа Apple + анонсировала выпуск фильма из двух частей о жизни шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира немца Бориса Беккера. Apple+ уже опубликовала первый тизер внутри своей площадки.

Примечательно, что в роли режиссёра фильма выступил Алекс Гибни, в 2007-м выигравший премию «Оскар» за лучший документальный фильм.

Работа над проектом велась три года. Для фильма Беккер дал несколько интервью – в том числе на неделе, когда его приговорили к тюремному сроку за мошенничество. Кроме того, в роли героев фильма выступили члены семьи немца, а также коллеги Джон Макинрой, Бьорн Борг, Новак Джокович, Матс Виландер и Микаэль Штих.

Напомним, Беккера обвинили в том, что он сокрыл € 3 млн в активах и кредитах, чтобы избежать выплаты по долгам. Британский суд приговорил бывшего теннисиста к 2,5 годам тюремного заключения.