Циципас: отцу нужно 250 слов, чтобы что-то до меня донести. Филиппуссис укладывается в три
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Четвёртая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, как идёт его работа с двукратным финалистом турниров «Большого шлема», австралийцем Марком Филиппуссисом, который тренирует его вместе с отцом Апостолосом.
«Марк прошёл всё то же самое со своим отцом. Для меня важно, что он понимает, что он ставит мои отношения с отцом на первое место. Он не будет пытаться нас поссорить и разделить, и я это очень ценю.
Я очень уважаю его работу. Он прекрасно знает теннис, у него богатый личный опыт. Это очень важно. Многим тренерам этого не хватает.
Моему отцу нужно 250 слов, чтобы что-то до меня донести, а Марк может уложиться в три. Так мы экономим примерно три-четыре минуты на разговоры!» — сказал Циципас в социальных сетях.
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