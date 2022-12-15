Руне выиграл второй подряд выставочный турнир во Франции

11-я ракетка мира, датчанин Хольгер Руне стал победителем выставочного турнира в Кане (Франция).
В финале Руне обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута со счётом 6:0, 6:4. До этого в полуфинале он оказался сильнее француза Ришара Гаске — 7:6, 6:1.
«Я отлично провёл время в Кане. Я сыграл отличный финал и поздравляю Роберто с таким сезоном. Очень важно верить в себя. В 2023 году я хочу стать первым в мире», — приводит слова Руне Tennis Majors.
Это уже второй подряд выставочный турнир во Франции, который выиграл 19-летний датчанин. Ранее он одержал победу на турнире в Бур-де-Пеаж, обыграв в финале Алекса де Минора со счётом 7:5, 6:4.
Напомним, Руне начинал этот сезон со 103-й строчки рейтинга ATP и по его итогам завоевал награду «Новичок 2022 года» от Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
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