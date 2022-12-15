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Ферреро — о награде «Тренер года»: тяжёлая работа была вознаграждена результатами

Ферреро — о награде «Тренер года»: тяжёлая работа была вознаграждена результатами
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Победитель «Ролан Гаррос» 2003 года, экс первая ракетка мира, бывший испанский теннисист, а ныне тренер Хуан-Карлос Ферреро прокомментировал завоевание награды Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в номинации «Тренер года».

«Этот год был потрясающим. К счастью, вся тяжёлая работа была вознаграждена результатами, а теперь и этим удивительным призом. Я очень рад выиграть награду «Тренер года». Спасибо всем вам за поддержку», — приводит слова Ферреро пресс-служба ATP.

Подопечный Ферреро Карлос Алькарас ранее поздравил своего тренера с наградой. «Поздравляю Хуана с наградой «Тренер года»! Никто не заслуживает этого больше, чем ты. Какой год! Спасибо, что всегда был рядом», — написал в социальных сетях Карлос Алькарас.

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