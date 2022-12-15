Борис Беккер освобождён из тюрьмы и ожидает депортации

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 55-летний немец Борис Беккер был освобождён из тюрьмы. В ближайшее время его депортируют из Великобритании в Германию, сообщает Reuters.
Кандидатура легендарного немецкого теннисиста была одобрена в рамках программы, направленной на снижение нагрузки на британские тюрьмы за счёт депортации иностранных заключённых на родину. Программа даёт «любому иностранному гражданину, отбывающему установленный срок и подлежащему высылке из Великобритании, покинуть тюрьму и быть депортированным не более чем за 12 месяцев до самого раннего срока освобождения». При этом заключённый, соглашаясь на депортацию, сокращает срок своего наказания на 135 дней.
В апреле этого года Беккер был осуждён и заключён в тюрьму на два года и шесть месяцев лондонским судом за сокрытие активов на сотни тысяч фунтов стерлингов после того, как его объявили банкротом. Он отвергал все обвинения, связанные с судебным разбирательством, заявляя, что он сотрудничал с процедурой банкротства — даже предложил своё обручальное кольцо и полагался на своих советников.
Ранее Борис Беккер был осуждён за уклонение от уплаты налогов в Германии в 2002 году, за что получил условный тюремный срок.
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