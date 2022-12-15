Шамиль Тарпищев уверен, что российские спортсмены будут представлены на Играх 2024 года

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев уверен, что российские спортсмены будет допущены к Олимпийским играм 2024 года в Париже.
«Уверен, что на Олимпийских играх в Париже российские спортсмены будут представлены. Все к этому идет. На Западе уже понимают, что спорт без России обедняется и интерес пропадает, об этом говорят в том числе последние высказывания наших коллег из США. В нашей стране много выдающихся людей и, естественно, на любом мероприятии отсутствие российских спортсменов обесценивает саму суть соревнований.
Можно ли назвать революционным высказывание олимпийского комитета США? И может ли оно быть сигналом к развороту МОК и отмене рекомендаций? Я бы так не сказал. Руководители национальных олимпийских комитетов меняются часто, и в этой позиции я не вижу ничего сенсационного. Я слышал выступления членов МОК и, по моему мнению, большинство из них выступает именно за возвращение российских атлетов.
Рекомендации — не приговор. Их можно соблюдать, можно не соблюдать. Важность рекомендации, безусловно, влияет на решение международных федераций. Но возьмите теннис, бокс или биатлон: везде ситуация абсолютно разная. Велоспорт выступает, теннис — выступает, бокс — тоже. Все зависит от руководителей федераций. Кто‑то идет на поводу у политики, кто‑то — нет», — приводит слова Тарпищева «Матч ТВ».
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